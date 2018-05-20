Голосование на выборах в Молдове завершилось - начался подсчет голосов

Известно количество проголосовавших в воскресенье на местных выборах в Молдове.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Голосование на внеплановых местных выборах в Кишиневе, Бельцах и ряде сел и коммун закончилось — в 21.00 по местному времени все избирательные участки должны были быть закрыты.

В Кишиневе проголосовало 35,52 % (225 579 человек) избирателей из тех, что были зарегистрированы в списках.

В Бельцах проголосовало 34,92 % (36 824 человека) от общего числа избирателей в муниципии.

В воскресенье в Кишиневе, Бельцах и ряде других населенных пунктах страны прошли внеплановые выборы главы местной администрации.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки экс-мэра Дорина Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии. Кресло мэра Кишинева стало вакантным в феврале, когда экс-глава города Дорин Киртоакэ был вынужден подать в отставку. Он оказался главным фигурантом коррупционного скандала, связанного с проектом об организации платных парковок в молдавской столице.