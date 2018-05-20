Языком цифр – сколько граждан Молдовы проголосовало на выборах

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. В воскресенье на избирательные участки пришло 267 895 человек, то есть 35,75% от общего числа избирателей, занесенных в списки на местных выборах в Кишиневе, Бельцах и ряде населенных пунктов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в Кишиневе: избирательные участки пустуют, но порог явки преодолен

В Кишиневе на выборах мэра проголосовало 35,53% человек от общего количества избирателей муниципия, в Бельцах — 34,93%, в коммуне Леушены Хынчештского района — 36,89%, в селе Немцены Хынчешского района — 36,85%, в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района — 52,68%, в коммуне Воловица Сорокского района — 46,93%, в коммуне Пырлица Унгенского района — 39,23% местных избирателей.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки экс-мэра Дорина Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии. Кресло мэра Кишинева стало вакантным в феврале, когда экс-глава города Дорин Киртоакэ был вынужден подать в отставку. Он оказался главным фигурантом коррупционного скандала, связанного с проектом об организации платных парковок в молдавской столице.