Список улиц Кишинева, где в понедельник отключат электроэнергию

Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг 21 мая ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Представляем список улиц, где в понедельник будет временно прекращена подача электроэнергии:

Центр:

— ул. А. Крихан 1-9, 2-10,Дымбулуй 27-39, 28-54, Лакулуй 1-27, 6-22, 32, переулок Паркулуй 47, В. Дическу 4-42, 5-25 — в период с 10:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Мовиленинь 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 — в период с 09:20 — 18:00

— ул. И. Виеру 14/2 — в период с 10:00 — 13:00

Буюканы:

— ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 — в период с 08:00 — 19:00

— ул. Алба Юлия 196, 196/1, 196/2, 196/3, 198, 200, 200/1, 200/3, 200/4, 200/5, 200/5J, Л. Деляну 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/7, 5, 5/5, 5/6, 34/1 — в период с 11:00 — 14:00

— ул. Александру чел Бун 113, 117, 126, 146-148, 144A, Колумна 146, И. Заикин 12, 14, С. Лазо 21-27, 50, Сфатул Цэрий 32, 34, 67/1 — в период с 09:00 — 17:00

© Sputnik / Руслан Кривобок Грибинча: или новый тариф на электричество, или веерные отключения

Рышкановка:

— ул. А. Дога 2-14, 7-17, 26, 2/1, переулок А. Дога 11/1, 13/1, 13/4, 13/6, Каля Мошилор 17; 2 переулок Чиркулуй 2; 3 переулок Чиркулуй 2/1, Корнешть 7-17, 16-22, бул. Г. Виеру 33,

Пьетрэрией 3-23, 4-24; 2 переулок Пьетрэрией 25, 33, переулок Пьетрэрией 3-43, 4-28, бул. Ренаштерий Национале 7, 12 — в период с 09:30 — 17:30

— ул. Буна Вестире 1-11, 2-10, Колина Пушкин 5-27, 6-32, Моара Рошие 5, 4/2, 2/3, П. Рареш 28/1, 39/1, З. Арборе 8, 9, 10 — в период с 09:00 — 17:00

— ул. Г. Мадан 87/4 этаж 1,2 — в период с 09:30 — 12:00- ул. Г. Мадан 87/4 этаж 3-6 — в период с 13:00 — 17:00

— ул. Матей Басараб 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, бул. Москова 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20/6 — в период с 09:10 — 17:10

Ботаника:

— бул. Дачия, Аэропорт 9003 — в период с 09:00 — 13:00

— ул. Мунчешть 782/2 — в период с 13:00 — 17:00

Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и других.

Подробности по телефону: 022-43-11-11.