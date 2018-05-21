Кишинев "замер": какие улицы следует объезжать

Служба InfoTrafic сообщила, что в столице в понедельник утром образовались пробки.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Представляем список улиц, где движение транспорта наиболее затруднено.

Центр:

- ул. Букурешть — ул.Чуфля по направлению к ул. Измаильской.

— Хынчештское шоссе по направлению к ул. Миорица в сторону въезда в столицу.

— ул. Пан Халиппа, ул. Измаил по направлению к бул. Штефан чел Маре.

— бул. И. Гагарина по направлению к кольцевой: Албишоара — Д. Кантемир.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: большие пробки - рукотворное созидание маленьких улочек

Буюканы:

- круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.

— ул.В. Лупу, на участке улиц Конституцией и ул. К. Стере.

Рышкановка:

- круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.

— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу.

— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.

— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.

Чеканы:

- ул. Вадул-луй-Водэ, сегмент ул. Н. Милеску Спэтарул — кольцевой TUTUN-CTC.

Ботаника:

- бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.

— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.