Кишинев "замер": какие улицы следует объезжать

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Представляем список улиц, где движение транспорта наиболее затруднено.
Центр:
- ул. Букурешть — ул.Чуфля по направлению к ул. Измаильской.
— Хынчештское шоссе по направлению к ул. Миорица в сторону въезда в столицу.
— ул. Пан Халиппа, ул. Измаил по направлению к бул. Штефан чел Маре.
— бул. И. Гагарина по направлению к кольцевой: Албишоара — Д. Кантемир.
Буюканы:
- круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.
— ул.В. Лупу, на участке улиц Конституцией и ул. К. Стере.
Рышкановка:
- круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.
— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу.
— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.
— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.
Чеканы:
- ул. Вадул-луй-Водэ, сегмент ул. Н. Милеску Спэтарул — кольцевой TUTUN-CTC.
Ботаника:
- бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.