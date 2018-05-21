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Исследование клещей в паразитологической лаборатории

Молдова - "в клещах": чем опасны укусы паразитов

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Укус клеща - дело серьезное, нельзя пускать все на самотек и заниматься самолечением, ведь клещи переносят опасные заболевания.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В теплое время года наступает не только пора отпусков и походов на природу, но и активизируются клещи, которые этот отдых могут испортить. Чем опасны укусы клещей и какие заболевания они переносят для Sputnik Молдова рассказала врач-инфекционист Галина Кирьякова.

"Почти 60% клещей в Молдове являются переносчиками такого заболевания, как болезнь Лайма или боррелиоз", — заявила Кирьякова.

Она добавила, что, если вас укусил клещ не нужно паниковать, а тем более не рекомендуется извлекать его самостоятельно. Лучше всего, по словам собеседницы, обратиться в поликлинику по месту жительства, где медицинский работник снимет его.

Комар
© AFP 2018 / Luis Robayo
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"Если кусочек клеща все-таки останется, то произойдет загноение этой раны. Эта опасность не такая уж и маленькая, каждый реагирует индивидуально. Могут быть серьезные поражения и раны", —заключила Кирьякова.

Как добавила врач, мы не можем знать, заражен клещ или нет. Поэтому, по ее словам, после укуса необходимо пройти профилактическое лечение.

"Бывает и так, что клещ присосался и отпал, как мы говорим. То есть об укусе мы вообще не знаем. Но, если клещ был заражен, недели через три могут начаться клинические проявления заражения. На месте укуса образуется эритема — это такое покраснение в виде кольца. Это — повод обратиться к инфекционисту", — заявила собеседница.

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Специалисты рекомендуют отправляться на природу хорошо одетыми, то есть оставлять как можно меньше открытых участков тела, которые особенно привлекают клещей.

Защита от лесного клеща
© Sputnik /
Защита от лесного клеща

 

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Теги:
укус клеща, защита от клещей, клещи, Галина Кирьякова, Молдова, Кишинев, Медицина и здоровье
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