Приднестровец о деле Вышинского: жаль, что нет реакции стран Совета Европы

Приднестровский журналист поделился с корреспондентом Sputnik мнением о ситуации со свободой слова на Украине, в частности по поводу ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. Страны Совета Европы, в частности Комитет по свободе СМИ ОБСЕ, должны были остро отреагировать на действия украинских властей по отношению к руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik высказал приднестровский журналист Григорий Воловой.

"Жаль, что журналистское сообщество не было столь активно в осуждении этого поступка украинских властей. Жаль, что до сих пор нет острой реакции со стороны Совета Европы, в частности со стороны Комитета по свободе СМИ ОБСЕ, на все происходящее", — сказал он.

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Как отметил Воловой, ситуация вокруг журналистов на Украине, в частности вокруг Вышинского, лишний раз показывает, насколько изменился медийный мир на пространстве СНГ в контексте мировых тенденций. По словам собеседника, если раньше украинские журналисты были примером того, как надо правильно и профессионально работать, предоставлять информацию, а украинское медийное поле отличалось свободой слова, сегодня СМИ соседней страны не могут выступать в качестве такого эталона.

"На Украине происходит дискриминация, там зажимают свободу слова. Если и разрешают говорить, то как кварталу 95, критиковать лишь в легком гротескном юморе. Всем остальным надо действовать в строго обозначенном ключе — любви к родине и именно такой любви, которую предполагают и видят власть имущие", — считает он.

По мнению приднестровского журналиста, ситуация на Украине будет ухудшаться, и еще не раз журналистское сообщество столкнется с таким нарушением профессиональных прав.

"Наша работа — предоставлять трибуну для всех, для людей с разными точками зрениями и давать информацию нашим читателям, слушателям, зрителям. Судить журналиста за его профессиональную работу — это ни в какие рамки не укладывается. То же самое, что судить пекаря за то, что он печет хлеб, продавца за то, что он продает товар. Мы предоставляем услугу, и эта услуга наша профессиональная обязанность", — уверен он.

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Как считает Воловой, насколько качественно или нет работает журналист, в рамках закона или нет, вправе определять только суд. А выводы о контенте имеют право делать лишь читатели, зрители и слушатели.