Итоги полиции: где больше всего нарушений было во время выборов

В правоохранительных органах рассказали, где зарегистрировали больше всего нарушений во время проведения местных выборов.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Территориальные подразделения полиции зарегистрировали во время проведения местных выборов 18 заявлений о нарушениях. Об этом сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате полиции.

Как уточнили в ведомстве, больше всего нарушений, а именно 12, зафиксировали в Кишиневе, а еще по три заявления подали в Бельцах и в Оргееве.

"В ближайшее время полицейские примут законные меры для выяснения всех аспектов обращений, а также обстоятельств, в которых совершены указанные в них действия", — подчеркнули в полиции.

© Sputnik / Miroslav Rotari Нарушения голосования: когда одно село наравне с двумя городами

Всего 20 мая, в день выборов, порядка двух тысяч полицейских охраняли общественный порядок.

Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании на выборах мэра Кишинева приняли участие 225 919 человек, то есть 35,43% от общего числа избирателей, зарегистрированных в муниципии.

За кандидатуру социалиста Иона Чебана проголосовали 91 575 человек или 40,97% от принявших участие в выборах, за лидера партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе — 71 803 человека (32,12%). Таким образом, в молдавской столице предстоит провести второй тур выборов.

В Бельцах кандидат от "Нашей партии" Николай Григоришин получил 61,74 % голосов (22 490 человек).

В коммуне Леушены Хынчештского района 602 голоса (90,79%) были отданы за представителя Демпартии Иона Драгана.

В селе Немцены Хынчештского района мэром стала демократка Мария Гицу (82,58% или 441 голос), в коммуне Жора де Мижлок Оргеевского района — кандидат от Партии Шора Марина Таубер (61,07% или 1048 голоса), в коммуне Воловица Сорокского района — Геннадий Нистрян из ДПМ (79,36% или 604 голоса), в коммуне Пырлица Унгенского района — демократ Станислав Бабуцак (85,61% или 1470 голосов).

В пресс-службе ЦИК сообщили, что окончательные данные будут обнародованы после того, как суд подтвердит результаты и утвердит мандаты избранных мэров.