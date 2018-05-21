Одно из сел Молдовы "изолировали от мира" на два месяца: в чем причина

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В селе Солончены Резинского района объявлен карантин на два месяца. Национальное агентство продовольственной безопасности приняло соответствующее решение после того, как в этом населенном пункте ребенка укусила больная вирусом бешенства кошка.
Несовершеннолетний проходит лечение, и на данный момент, как сообщили в ведомстве, его жизнь — вне опасности.
Инспекторы Агентства продовольственной безопасности, прибыв в село Солончены, привили около 200 кошек и собак. В течение двух месяцев в этом населенном пункте будет предпринят ряд мер, которые применяются в подобных случаях.
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Бешенство является острым инфекционным заболеванием, вызываемым нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заболевание входит в перечень особо опасных болезней животных. Источниками болезни могут быть как дикие, так и домашние животные.