Одно из сел Молдовы "изолировали от мира" на два месяца: в чем причина

Целых два месяца жителям одного из молдавских сел придется жить в достаточно ограниченных условиях: в населенном пункте объявлен карантин.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В селе Солончены Резинского района объявлен карантин на два месяца. Национальное агентство продовольственной безопасности приняло соответствующее решение после того, как в этом населенном пункте ребенка укусила больная вирусом бешенства кошка.

Несовершеннолетний проходит лечение, и на данный момент, как сообщили в ведомстве, его жизнь — вне опасности.

Инспекторы Агентства продовольственной безопасности, прибыв в село Солончены, привили около 200 кошек и собак. В течение двух месяцев в этом населенном пункте будет предпринят ряд мер, которые применяются в подобных случаях.

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Бешенство является острым инфекционным заболеванием, вызываемым нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заболевание входит в перечень особо опасных болезней животных. Источниками болезни могут быть как дикие, так и домашние животные.