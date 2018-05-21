Рабочие группы Кишинева и Тирасполя обсудили импорт медикаментов

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Специалисты Кишинева и Тирасполя по вопросам здравоохранения обсудили в четверг проблему импорта лекарственных препаратов в Приднестровье. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел непризнанной ПМР.
Как уточняется, встреча прошла в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.
"Приднестровская сторона детально обозначила возникающие в контексте запуска таможенного контроля Республики Молдова в пункте пропуска "Кучурган" риски ввиду существенного расхождения предусмотренных законодательством сторон перечней разрешенных к импорту препаратов", — говорится в сообщении.
Таким образом, приднестровская сторона направит действующий реестр разрешенных в Приднестровье лекарственных средств, чтобы проработать меры по их беспрепятственному импорту на территорию непризнанной ПМР.
Кроме того, состоялась встреча экспертов по таможенным вопросам. В частности, речь шла об импорте товаров частными предпринимателями.
Стороны обсудили вопрос, как избежать двойного декларирования ввозимых товаров, обговорили проблемы лицензирования, а также ввоза транспортных средств.