Рабочие группы Кишинева и Тирасполя обсудили импорт медикаментов

Очередная встреча на уровне экспертных групп Кишинева и Тирасполя состоялась в понедельник – на этот раз обсуждали вопросы здравоохранения.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Специалисты Кишинева и Тирасполя по вопросам здравоохранения обсудили в четверг проблему импорта лекарственных препаратов в Приднестровье. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел непризнанной ПМР.

Как уточняется, встреча прошла в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.

"Приднестровская сторона детально обозначила возникающие в контексте запуска таможенного контроля Республики Молдова в пункте пропуска "Кучурган" риски ввиду существенного расхождения предусмотренных законодательством сторон перечней разрешенных к импорту препаратов", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Irina Leahova Известна дата переговоров в формате "5+2" по Приднестровью

Таким образом, приднестровская сторона направит действующий реестр разрешенных в Приднестровье лекарственных средств, чтобы проработать меры по их беспрепятственному импорту на территорию непризнанной ПМР.

Кроме того, состоялась встреча экспертов по таможенным вопросам. В частности, речь шла об импорте товаров частными предпринимателями.

Стороны обсудили вопрос, как избежать двойного декларирования ввозимых товаров, обговорили проблемы лицензирования, а также ввоза транспортных средств.