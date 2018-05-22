Пожарные привезли помощь инвалидам и многодетным семьям

Пожарные продолжают устанавливать детекторы дыма в жилищах тех, кто в случае возгорания не может быстро выбежать на улицу.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Более 1800 детекторов дыма установили в частных домах и квартирах сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эксперты установили возможную причину пожара в одном из институтов Кишинева

Этим оборудованием теперь обеспечены 1617 семей, живущих в населенных пунктах Унгенского, Кантемирского, Леовского, Новоаненского, Криулянского, Единецкого, Флорештского, Басарабяскского районов и Кишинева.

В "фокус-группе" этого проекта пожарных и спасателей — инвалиды, прикованные к постели, а также многодетные семьи, одним словом, те, кому крайне сложно в случае ЧП в срочном порядке покинуть свое жилище.

С начала 2018 года в Молдове произошло 40 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 55 человек включая 24 ребенка. Тринадцать случаев отравления привели к смерти 18 человек, включая четырех детей.

В ближайшее время детекторы дыма установят в домах жителей Каушанского, Рышканского и Сынжерейского районов.