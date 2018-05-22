Очередной сюрприз от мэрии Кишинева: маршруты транспорта изменятся

В столице опять изменятся маршруты общественного транспорта: как будут ходить маршрутки и автобусы?

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Мэрия Кишинева объявила, что с 21 мая частично меняется пути следования автобусов №47 и 48, а с 1 июня изменения коснутся и микроавтобусов №113 и 137.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе водитель маршрутки ел на ходу плацинды и хвастал новой челюстью

Теперь маршрут автобусов №47 продлен в пределах коммуны Чореску с улицы Александру чел Бун по улице К. Негруцци и до улицы Басистый. Конечная остановка, таким образом, будет на перекрестке улиц К. Негруцци и Басистый.

А автобусы №48 будут ездить с трассы Кишинев-Криуляны, с въездом в коммуну Чореску, по улицам Александру чел Бун, К. Негруцци с выездом на дорогу Кишинев-Криуляны и далее по установленному маршруту. Обратно: с трассы Кишинев-Криуляны, с въездом в коммуну Чореску, по улицам Александру чел Бун, К. Негруцци с выездом на дорогу Кишинев-Криуляны и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №113 будут ездить с 1 июня с улицы Буребиста по улице Индепенденцей, бульвару Куза-Водэ, улицам Гренобле, Друмул Бэчоюлуй; обратная дорога: с улицы Друмул Бэчоюлуй по улице Гронбле, бульвару Куза-Водэ, улицам Буребиста и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №137 будут следовать с улицы Измаильская по улицам Авраам Янку, Тигина, Бэлэбэнеску: обратный путь: с улицы Измаильская по улицам Авраам Янку, Тигина, Бэлэбэнеску и далее по установленному маршруту.