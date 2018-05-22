Прогноз погоды в Молдове: тепло, солнечно и ни капли дождя

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Похоже лето в Молдове окончательно укрепляется и вступает в свои права. Так, днем 22 мая установится действительно комфортная погода: столбики термометров по республике покажут плюс 24-26 градусов по Цельсию.

На все территории страны — преимущественно без осадков. А слабый юго-восточный ветерок скоростью в 9 км/ч слегка охладит тех, кому в дневные часы в нашей республике стало жарко. Вечер вторника порадует жителей и гостей Молдовы мягкой весенней прохладой, столбик термометра будет уверенно держаться у отметки в плюс 18 по Цельсию. Однако ночь на среду станет прохладной, а температура воздуха будет держаться на уровне в плюс 13-14 градусов.

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В среду, 23 мая, станет теплее: утром температура воздуха прогреется до плюс 19 градусов, а днем будет по-летнему жарко: термометры покажут плюс 28-29 градусов. Осадков завтра также не ожидается, солнечная и ясная погода будет стоять на всей территории страны. Влажность воздуха будет колебаться у отметки в 50 процентов.В четверг, 24 мая, станет на один-два градуса теплее, также малооблачно и без осадков.

Народные приметы

22 мая по народному календарю отмечается Никола Вешний — день почитания Святителя Николая. В русском народе Николай Угодник является одним из наиболее почитаемых святых. В его честь в году отмечают два основных праздника — 22 мая и 19 декабря. По этому поводу говорили: "Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой".

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Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти, поэтому лошадей уже выгоняли в ночное время на выпас. Для этого из каждого семейства снаряжали холостых парней и провожали их до поля. С собой давали пироги с гречневой кашей. Вечером к ним присоединялись девушки — и начиналось веселье с песнями и хороводами. Кстати, раньше Николин день считали днем вступления мальчиков во взрослую жизнь, поэтому контроля взрослых за ними не было.