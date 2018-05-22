День памяти Николая Чудотворца: кем был один из самых почитаемых святых

Православные христиане отмечают 22 мая день памяти святителя Николая Чудотворца, еще один раз в году святого поминают 19 декабря.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Православные верующие отмечают во вторник, 22 мая, день памяти одного из величайших христианских святых — Николая Чудотворца. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит божественную литургию в Николо-Угрешском монастыре в подмосковном городе Дзержинском. Об этом сообщило РИА Новости.

Святитель Николай Мирликийский жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия.

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В церковных святцах установлено несколько празднований, посвященных Николаю Чудотворцу. 22 мая отмечается перенесение его мощей из Мир Ликийских в Бар, которое произошло в 1087 году.

Ровно год назад мощи святого принесли и в Россию для поклонения верующим: впервые за 930 лет часть мощей Николы Угодника покинули итальянский город Бари. Тогда в Москве и Петербурге за 67 дней им поклонились 2,4 миллиона человек.

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В проповеди после всенощного бдения в Никольском храме в Покровском в понедельник патриарх Кирилл напомнил об этом и добавил, что помощь святителя Николая верующие в России особенно чувствуют.

"Святитель Николай особым образом пребывает среди нашего народа. Трудно объяснить, почему именно в России такое почитание святителя, которого нет ни на Востоке, ни на Западе. При всем том, что, конечно, имя святителя Николая там почитается, но так, как в России — нигде. И ведь такое почитание не вырастает на ровном месте — всегда должна быть причина. И главной причиной является то, что люди чувствуют помощь святителя и чудотворца, иначе объяснить это невозможно", — сказал патриарх.

На Руси святитель Николай издавна особенно почитался: множество храмов, часовен и монастырей были построены в честь этого святого, многие родители называли своих детей в его честь.