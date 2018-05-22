Аномальные пробки во вторник утром зафиксированы в центре Кишинева

Служба InfoTrafic сообщила, что в столице сегодня, 22 мая, с утра образовались огромные автомобильные пробки.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Сегодняшнее утро в столице началось с транспортного коллапса. Сильнейшие заторы образовались с утра по направлению движения в центр города, из-за которых общественный транспорт не смог вовремя доставить жителей Кишинева на работу.

Как сообщает служба InfoTrafic, "стоит" ул. Алеку Руссо от Чеканской горки до ул. Богдан Воевода. Перегружена круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре. Заторы образовались на ул. Букурешть — ул.Чуфля в сторону ул. Измаильской. Невозможно вырваться из "автоплена" на проспекте Гагарина в сторону улиц Негруцци, Албишоара, а также по направлению к микрорайону Ботаника. Трудности ощущаются и на ул. Измаил, на участке ул. Д. Кантемир по направлению к бул. Штефан чел Маре.

Общественный транспорт выбился из утреннего графика.