Пробки в Кишиневе: объяснение мэрии удивляет

В мэрии молдавской столицы наконец пояснили, что происходит в городе - почему вторник выдался таким жарким для водителей, простаивающих в пробках.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Почему в Кишиневе во вторник аномальные пробки? Ответ крайне бесхитростный — на улицах столицы производятся ремонтно-латательные работы дорожного полотна. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Всего по этой причине в течение дня движение транспорта ограничат на 12 улицах. Водителям стоит быть внимательнее, выбирая маршрут.

В центральном секторе столицы движение транспорта будет временно затруднено из-за ремонта на улицах Александру Хаждеу, Мелестиу, Валя Трандафирилор, Лакулуй, Нукарилор.

На Буюканах ремонт коснется улиц Цэриний и Василе Лупу, а на Ботанике — улицы Христо Ботев, бульвара Куза Водэ и улицы Буребисты. На Рышкановке латают дыры на улицах Андрея Доги и Мирона Костина.

Кишинев: город между ремонтом и авариями>>>

Остается загадкой, почему мэрия не оповещает о ремонте дорог и, соответственно, о пускай и временном, но все-таки ограничении движения транспорта по некоторым улицам, хотя бы за день до "апокалипсиса". Ведь план работ дорожного полотна известен заранее.