Кого поддержат демократы во втором туре выборов мэра Кишинева

В Демпартии Молдовы прокомментировали итоги внеочередных местных выборов, и рассказали, что ждут от второго тура электоральной гонки в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Результаты внеочередных выборов мэра (примара) Кишинева в первом туре были предсказуемы, а низкая явка — наказание всему политическому классу, заявил представитель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Чеботарь во вторник на еженедельном брифинге по итогам заседания политформирования.

© Sputnik / Miroslav Rotari Стало известно, когда в Кишиневе пройдет второй тур выборов

Согласно обнародованным предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании на выборах мэра Кишинева приняли участие 225 тысяч 919 человек, то есть 35,43% от общего числа избирателей, зарегистрированных в муниципии. За кандидатуру социалиста Иона Чебана проголосовали 91 тысяча 575 человек или 40,97% от принявших участие в выборах, за лидера партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе — 71 тысяча 803 человека (32,12%).

"Как и ожидалось, в Кишиневе первый тур не выявил победителя, и предстоит второй тур. Это предсказуемый результат, на наш взгляд. Мы неоднократно призывали к тому, чтобы был единый кандидат от правых, вокруг которого была бы коалиция сил с едиными взглядами и проевропейским ориентиром", — сказал демократ.

По его словам, политические баталии на правом фланге и привели к нынешней ситуации.

"Как никогда, у нас самая низкая явка на выборах в Кишиневе. Это заставляет все политические партии задуматься о том, что мы делаем или, правильнее сказать, возможно, что мы не делаем. Очень плохо, что жители Кишинева, а также Бельц политически пассивны. Считаем, что неучастие людей в голосовании — это наказание всему политическому классу", — подчеркнул Чеботарь.

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Что касается второго тура выборов в Кишиневе, он отметил, что Демпартия отказывается обнародовать решение о поддержке какого-либо кандидата. По его словам, на это есть несколько причин, одна из которых — не допустить, чтобы какие-то политические игроки спекулировали на данную тему. При этом Чеботарь отметил, что будут организованы встречи с представителями партии, в ходе которых данный вопрос будет обсуждаться.

"Хочу отметить: у нас не было фаворитов ни в Бельцах, ни в Кишиневе. И пока у нас нет какого-то фаворита для второго тура в Кишиневе. Надеемся, что второй тур продемонстрирует более высокую мобилизацию граждан", — сказал Чеботарь.

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Он также отметил, что внеплановые местные выборы, прошедшие в Кишиневе, Бельцах и еще в пяти населенных пунктах страны, стали подготовкой к предстоящим осенью этого года выборам в парламент Молдовы.