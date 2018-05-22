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Иностранные студенты в Кишиневе. Архивное фото

Почему иностранцам станет проще поступать в вузы Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Сейчас в Молдове обучаются четыре с половиной тысячи иностранных студентов из Израиля, Румынии, Турции, Индии и других стран.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований намерено облегчить получение документов, необходимых иностранным студентам для учебы в Молдове. Соответствующие поправки в регламент об обучении иностранцев в образовательных учреждениях республики ведомство вынесло на публичные обсуждения.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Новшества будут касаться абитуриентов из 55 стран, подписавших Конвенцию о признании дипломов, полученных в системе высшего образования европейского региона. Молдова также является частью этого международного соглашения. Согласно предложенным поправкам, выходцам из государств-участников Конвенции не надо будет запрашивать одобрительное письмо из министерства образования Молдовы. Более того, принимая решение о принятии того или иного зарубежного студента, вузы будут самостоятельно делать необходимые запросы в Бюро по миграции при МВД республики.

Как поясняют в Минобразования, одна из причин снятия бюрократических барьеров связана с тем, что высшим учебным заведениям Молдовы шесть лет назад была предоставлена финансовая автономия. Из этого напрашивается вывод, что вузам страны не хватает студентов.

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Накануне в молдавских СМИ появились данные исследования "Высшее образование и необходимость повышения его релевантности и эффективности", проведенного Всемирным Банком. Согласно этому отчету, с 2005 года количество студентов в молдавских вузах сократилось на 40%. По мнению исследователей, маленькое число учащихся не позволит поддержать качество образования на должном уровне.

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По данным профильного ведомства, сейчас в Молдове обучаются четыре с половиной тысячи иностранных студентов из Израиля, Румынии, Турции, Индии и других стран.

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Теги:
урощение процедуры, поступление в ВУЗ, иностранные студенты, изменение, Молдова
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