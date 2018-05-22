Фотофакт: в небе над Кишиневом засияло во вторник необычное Солнце

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. С самого утра жители Кишинева могли наблюдать оптическое явление, которое напоминает светящееся всеми цветами радуги кольцо, окружающее солнце. Достаточно было только поднять голову вверх, чтобы это увидеть. Что и сделал фотограф Sputnik Мирослав Ротарь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гало вокруг Солнца

Такой природный феномен называется гало. Он возникает из-за того, что свет преломляется и отражается в толще перистых облаков. Чаще всего такое явление можно увидеть в холодное время года, а летом — очень редко. Кстати, наблюдается этот эффект не только вокруг Солнца, но и вокруг Луны.

Обычно такое явление предзнаменует изменение погоды. По древним поверьям, тем, кто увидит гало, обязательно улыбнется удача.