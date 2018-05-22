Зачем Молдове навязывают ЛГБТ, или Как стране защитить традиционные ценности

Молдавский лидер рассказал о подготовке Всемирного конгресса семей в Кишиневе, участие в котором уже подтвердили Патриарх Кирилл и премьер-министр Ватикана, а также о проблеме навязывания чуждых республике ценностей.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что в сентябре в Кишиневе состоится Всемирный конгресс семей, в преддверии которого он совершит рабочий визит в США.

"Уже идет подготовка для организации Всемирного конгресса семей в Кишиневе 14-16 сентября этого года. У нас есть предварительные подтверждения об участии в Конгрессе представителей более чем 50 стран. На данном этапе подтверждено участие Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и премьер-министра Ватикана", — отметил Додон.

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Как пояснил президент, "таким образом, Республика Молдова станет платформой для дискуссий и продвижения традиционных семейных ценностей между Западом и Востоком".

"То, что нам удалось добиться права организовать Всемирный конгресс семей в Кишиневе, — очень важно для Молдовы", — сказал Додон, добавив, что это нужно не только с точки зрения продвижения традиционных семейных ценностей, но и для имиджа страны.

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Как подчеркнул молдавский лидер, сохранение семейных ценностей — одна из его основных целей. Он раскритиковал продвижение в республике законопроектов, которые чужды народу Молдовы, а также проведение в последние годы маршей ЛГТБ-сообщества в центре Кишинева.

"Остаюсь при той же позиции, что и ранее. Молдова — страна, где традиционные ценности должны быть на первом месте. Я не против хороших отношений с Западом — ЕС, США, но все, что касается продвижения ценностей, которые нам чужды, с этим надо быть осторожными. Почему так много дискуссий вокруг этой темы, почему так настойчиво продвигаются эти заявления и движения? Мы хорошо понимаем, что это попытка навязать нашей стране ценности, которые нам не присущи", — отметил Додон.

Он напомнил, что 98% населения Молдовы — православные христиане. По его мнению, именно поэтому и такая реакция со стороны общества на эти марши и законы, которые были ранее приняты.

"Мы открыты для сотрудничества со всеми — и с Западом, и с Востоком, но не пробуйте навязывать нам ценности, которые нам, молдаванам, чужды", — сказал Додон.

Президент Молдовы отправится с визитом в США

Как отметил молдавский лидер, в контексте подготовки ко Всемирному конгрессу семей, который состоится в Кишиневе в сентябре, он получил официальное приглашение со стороны президента Международной организации по делам семьи Брайана Брауна посетить с рабочим визитом США в период 1-9 июля этого года.

"Принял это приглашение. В рамках визита состоятся встречи и дискуссии по поводу сохранения традиционных ценностей и традиционных семей. Также начаты переговоры по организации встреч с официальными лицам США. Дополнительная информация по поводу визита в США будет представлена позже", — отметил Додон.

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Какова цель Всемирного конгресса семей?

В свою очередь, как подчеркнул глава Международной организации по делам семьи Брайан Браун, люди с разными традициями и культурой по всему миру понимают, что сходятся в одном и видят, что их основные ценности, касающиеся семьи, сегодня подрываются определенными акциями.

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"Некоторые сильные элиты пытаются подменить институт семьи, преследуя определенные цели. Всемирный конгресс семей позволяет объединить людей со всего мира вокруг основной проблемы семьи. Уверен, что Конгресс в Кишиневе станет самым престижным", — сказал Браун.