09:28 23 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Экзамены. Архивное фото

Камеры видеонаблюдения на экзаменах БАК: советы выпускникам

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0

Сессия экзаменов на степень бакалавра (БАК-2018) приближается, а выпускники лицеев к ним усиленно готовятся: многих учащихся камеры видеонаблюдения в залах, где пройдет тестирование, приводят в панику.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Учитель французского языка Национального коммерческого колледжа Светлана Самоил привела в интервью радиостудии Sputnik несколько советов тем, кому предстоит сдавать экзамены на степень бакалавра (БАК-2018).

"В первые годы, когда только ввели эти камеры, было очень волнительно. Сейчас дети немного привыкли. Они слышали от остальных, что это не так страшно. Сел за парту, написал тест, ответил на поставленные вопросы и все. Нет никакого дела до камер", — сказал собеседница.

По ее словам, те, кто не готовился к экзаменам, а лишь надеется на то, чтобы списать, конечно, наличие камер видеонаблюдения станет стрессовой ситуацией. "Были случаи, когда замечали, что кто-то списывает. После этого сразу звонили в данный центр (по сдаче экзаменов) и сообщали, что надо проверить такую-то парту", — добавила Самоил.

Экзамен
© Sputnik / Евгений Биятов
Кабмин Молдовы принял решение по видеокамерам на выпускных экзаменах БАК

БАК-2018: организация экзаменов стала предметом спора в парламенте Молдовы>>>

По ее мнению, в принципе, и без систем видеонаблюдения процедура тестирования проходила нормально. "Столько лет дети сдавали экзамены без экзаменов и были разные результаты — и хорошие, и плохие, и средние", — добавила педагог.

БАК-2018: что нужно знать лицеистам, их родителям и учителям>>>

Она отметила, что с введением системы видеомониторинга во время сдачи экзаменов БАК, выпускники стали лучше готовиться к тестированию. Однако, как подчеркнула преподаватель, это касается далеко не всех школьников. "Те, кто хочет учиться, тому все равно есть камеры или их нет", — заключила Самоил.

По теме

В Молдове пересдача экзаменов на степень бакалавра может стать платной
БАК-2018: как пройдут выпускные экзамены в Молдове
Что спрашивают учеников в тестах БАКа, и чему их учат в школе
Теги:
камеры на экзамене, БАК-2018, камеры видеонаблюдения, экзамены, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Президент Украины Петро Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Война и футбол

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, где посетит зону боевых действий в Донбассе и финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

  • Через полчаса после сообщения о взрыве пожар был ликвидирован
    Вытаскивал ребят

    Директор предприятия под Минском пострадал во время взрыва, спасая подчиненных – его доставили в больницу с ожогами.

  • Грузинский режиссер Рати Цителадзе
    Дома не ценят

    Призер Каннского фестиваля, режиссер Рати Цителадзе раскритиковал Национальный киноцентр Грузии, который, по его мнению, блокирует его фильмы.

  • Общественный транспорт
    Тариф отчаяния

    Водители маршруток Сухума вновь поехали, но по "новому" неофициальному тарифу. Как жители столицы отреагировали на это, читайте в материале Sputnik.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

  • Сильный дождь в Астане
    Удар стихии

    Гости и жители Астаны делятся фотографиями и видео внезапно обрушившегося на казахстанскую столицу урагана.

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Московский велопарад-2018: экологически-чистый транспорт для здоровых людей
Кишиневский аэропорт переживает реконструкцию
Реконструкция: Кишиневский аэропорт становится поистине международным
Результат выборов мэра Кишинева
Результаты выборов мэра Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться