Камеры видеонаблюдения на экзаменах БАК: советы выпускникам

Сессия экзаменов на степень бакалавра (БАК-2018) приближается, а выпускники лицеев к ним усиленно готовятся: многих учащихся камеры видеонаблюдения в залах, где пройдет тестирование, приводят в панику.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Учитель французского языка Национального коммерческого колледжа Светлана Самоил привела в интервью радиостудии Sputnik несколько советов тем, кому предстоит сдавать экзамены на степень бакалавра (БАК-2018).

"В первые годы, когда только ввели эти камеры, было очень волнительно. Сейчас дети немного привыкли. Они слышали от остальных, что это не так страшно. Сел за парту, написал тест, ответил на поставленные вопросы и все. Нет никакого дела до камер", — сказал собеседница.

По ее словам, те, кто не готовился к экзаменам, а лишь надеется на то, чтобы списать, конечно, наличие камер видеонаблюдения станет стрессовой ситуацией. "Были случаи, когда замечали, что кто-то списывает. После этого сразу звонили в данный центр (по сдаче экзаменов) и сообщали, что надо проверить такую-то парту", — добавила Самоил.

© Sputnik / Евгений Биятов Кабмин Молдовы принял решение по видеокамерам на выпускных экзаменах БАК

БАК-2018: организация экзаменов стала предметом спора в парламенте Молдовы>>>

По ее мнению, в принципе, и без систем видеонаблюдения процедура тестирования проходила нормально. "Столько лет дети сдавали экзамены без экзаменов и были разные результаты — и хорошие, и плохие, и средние", — добавила педагог.

БАК-2018: что нужно знать лицеистам, их родителям и учителям>>>

Она отметила, что с введением системы видеомониторинга во время сдачи экзаменов БАК, выпускники стали лучше готовиться к тестированию. Однако, как подчеркнула преподаватель, это касается далеко не всех школьников. "Те, кто хочет учиться, тому все равно есть камеры или их нет", — заключила Самоил.