Прогноз погоды в Молдове: запасаемся водой, будет жарко и душно

В ближайшие два дня в Молдове будет стоять почти летняя погода, а спасением от щедрых солнечных лучей станет обильное питье и тень.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Постепенно знойное лето начинает напоминать о себе жителям нашей республики, давая, однако, насладиться весенней прохладой в ночные часы.

Но в среду, 23 мая, жителям республики все же не стоит без нужды выходить на солнце, так как будет очень жарко. В дневные часы среднее температурные значения в Молдове будут близки к отметке в 27-28 градусов по Цельсию. на небе —ни облачка на протяжении всего дня. Майский зной не остудит и ветер, который будет довольно слабым сегодня, его скорость составит 9 км/ч.

Вечер среды все же даст гражданам и гостям республики вздохнуть полной грудью и позволит прогуляться с близкими и друзьями. Так, вечером в среду термометры по стране покажут плюс 21-22 градуса по Цельсию.

© Sputnik / Maxim Bogodvid Православные Молдовы отмечают Вознесение Господне

Ночь на четверг выдастся прохладной: метеорологи прогнозируют 15-16 градусов тепла.

Под конец недели зной, похоже, начнет испытывать жителей страны на прочность с большей силой. Так, днем 24 мая синоптики прогнозируют плюс 28-29 градусов по Цельсию, однако солнце будет не столь нещадным, переменная облачность немного сгладит метеорологическую картину.

Остудит пыл молдавского мая незначительный дождь, который пройдет в пятницу, 25 мая.

Народные приметы

В этот день отмечается память Симона Кананита — одного из учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Также имеются сведения о том, что апостол Симон побывал и в Британии. Симон Канонит принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа.

День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. Наши предки смотрели на землю с большим благоговением — как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением.

Крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось — говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.