В Молдове решили необычным способом бороться с ямами на дорогах

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Молдовы предлагает создать в каждом районе республики комиссию по дорожной безопасности. Соответствующий проект закона вынесен на публичное обсуждение. Как поясняют разработчики нормативного акта, комиссия будет вести мониторинг состояния местных дорог, инспектировать их и предлагать решения по улучшению ситуации.

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Речь идет о содержании, ремонте и обеспечении соответствующими знаками дорожного полотна. Комиссия станет связующим звеном между местными органами власти, органами правопорядка и гражданским обществом, поясняют в министерстве. В ее задачи также войдет разработка предложений по благоустройству инфраструктуры для безопасности пешеходов и велосипедистов.

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Ранее власти Молдовы объявили о запуске проекта по ремонту порядка тысячи 300 километров дорог, которые затрагивают более тысячи населенных пунктов республики. Треть дорожного полотна предлагается сделать в белом варианте, то есть из щебня. Стоимость масштабного проекта составит один миллиард 600 миллионов леев.