За расклейку объявлений в неположенных местах грозит крупный штраф

Парламент должен рассмотреть законопроект о санкционировании лиц, занимающихся расклейкой объявлений на стенах домов, столбах и остановках.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. В Молдове намерены ужесточить штрафы за расклейку объявлений на жилых домах, остановках и электрических столбах.

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Проект закона о внесении соответствующих поправок в Кодекс о правонарушениях, — его уже одобрило правительство, — предусматривает штраф до 600 леев для физических лиц и до 3000 леев для юридических.

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Законопроект отправлен на рассмотрение в парламент республики. Это не первая за последнее время инициатива властей сузить рамки распространения информации. Ранее полиция и Агентство государственных услуг предупреждали граждан, что публикация в социальных сетях фотографий чужих документов — это серьезное правонарушение, за которое положен штраф.

На сайте Агентства госуслуг появилось информационное сообщение, в котором отмечается, что люди часто размещают фотографии и данные найденных документов в социальных сетях, таких как "Одноклассники", "Facebook" или "Вконтакте", а также на сайтах объявлений.

Речь идет не только о паспортах, но и о водительских удостоверениях, других документах, содержащих личные данные >>>