Совместный контроль: где на молдо-украинской границе появятся общие КПП

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Молдовы инициирует переговоры по нескольким проектам протокола между Пограничной полицией и Таможенной службой с одной стороны и профильными ведомствами Украины с другой.

Предполагается обсудить и подписать восемь документов, связанных с организацией общего контроля на основных пунктах пересечения молдавско-украинской границы. Так, на территории Украины будет осуществляться контроль на железнодорожном пункте перехода Новосавицкое-Кучурган, а также на автомобильных пунктах Бричень-Росошань, Первомайск-Кучурган, Новые Гояны-Платоново. На территории Молдовы будет находиться КПП Паланка-Маяки-Удобное.

На территории какого государства будет организован контроль на таких точках пересечения границы как Крива-Мамалига, Ларга-Кельменцы, Джурджулешты-Рени — не указано. Как отмечают в МВД, совместный контроль предусматривает установление "единого окна" для пассажиров и транспортных средств. Также будет действовать принцип "одной остановки".

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В октябре 2017 года правительство Молдовы и кабмин Украины подписали договор о совместном контроле пассажиров и транспортных средств. В МВД отмечают, что в некоторых случаях возникла необходимость привести в соответствие положения документов, подписанных ранее, с положениями договора, который должен вступить в силу 25 мая текущего года.