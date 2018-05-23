Определена дата второго тура выборов мэра Кишинева: кто возглавит столицу

Центризбирком Молдовы утвердил дату второго тура местных выборов в Кишиневе: что говорит законодательство, и чем закончится электоральная борьба?

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили дату второго тура выборов мэра (примара) Кишинева.

"ЦИК назначил на 3 июня проведение второго тура выборов генерального примара муниципия Кишинев. Избирателям предстоит отдать голос одному из двух кандидатов, которые набрали наибольшее число голосов в первом туре", — отметили в Центризбиркоме.

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Таким образом, за кресло столичного градоначальника поборются представитель Партии социалистов Ион Чебан, за которого в первом туре проголосовали 91 тысяча 575 человек или 40,53% от принявших участие в выборах, а также лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (71 тысяча 803 человека, или 32,12%).

Результаты выборов мэра Кишинева>>>

Согласно местному законодательству, кандидаты, вышедшие во второй тур, вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре.

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

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Важная особенность второго тура — нет порога явки.

С чего все началось?

Толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста примара столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд.

Нэстасе — тот же Киртоакэ, "только в профиль">>>

Первый тур выборов примара столицы состоялся 20 мая. Эксперты отмечают, что голосование было крайне неактивным. Только после 16.00 был преодолен 25-процентный порог явки. Всего же согласно данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 225 тысяч 919 человек (35,43%).