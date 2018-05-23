Правительство решило: приняты важные изменения для водителей

В Молдове меняют Уголовный кодекс, Кодекс об административных нарушениях и закон о безопасности дорожного движения – что нужно знать водителям?

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Правительство Молдовы на очередном заседании в среду утвердило ряд изменений, которые вносятся в несколько законодательных актов страны. В частности, как сообщил министр внутренних дел Александр Жиздан, речь идет о санкциях за нарушение правил дорожного движения, безопасности дорожного движения и за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как пояснил глава МВД, раньше было возможно, чтобы людей привлекали к административной ответственности, теперь же у них будут изымать водительские права. На какой срок водителю запретят садиться за руль, будет решать суд. По истечении установленного инстанцией срока, права можно восстановить.

"Никто из тех, у кого были отобраны права, не сможет их вернуть без того, чтобы пройти повторные курсы", — сказал Жиздан.

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Кроме того, изменения предполагают, что автомобиль нарушителя будут изымать и перевозить на специальную парковку. За это "проштрафившемуся" в муниципиях Кишинев, Бельцы и районных центрах придется заплатить 250 леев, а в пригородах – по 300 или 350 леев в зависимости от типа транспорта.

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Также придется оплачивать стоянку. Так, за каждый час нахождения на такой парковке легковых автомобилей, прицепов, мопедов и мотоциклов придется платить по 15 леев (до пяти дней, а затем по 200 леев в сутки), за автобусы – по 20 леев в час (до пяти дней, затем по 360 леев в сутки), а за грузовики и прицепы длиной более семи метров – по 40 леев в час (до пяти дней, после по 700 леев в сутки).

"Не все автомобили будут изыматься. Только когда мы установим, что никто из родственников и друзей не смогут помочь и отогнать автомобиль, мы будем вынуждены увезти его на штрафстоянку", — пояснил Жиздан.

Кроме того, еще одной санкцией за вождение транспорта в нетрезвом виде будут общественно полезные работы. Ранее премьер Павел Филип заявлял, что речь идет об отработке до 240 часов на благо общества – работа в центрах для людей с ограниченными возможностями, в морге, на кладбищах, а также уборка улиц и другая деятельность, прописанная Национальным инспекторатом по пробации.