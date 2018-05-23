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Дети за компьютером, фото из архива

В Молдове детям не дадут смотреть порно и оградят от других рисков в сети

CC0 / sharpemtbr / Children
Общество
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Каким образом правительство Молдовы решило оградить несовершеннолетних интернет-пользователей от случайного просмотра порно, рискованных знакомств и нежелательных покупок в сети?

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Члены правительства Молдовы утвердили на заседании в среду поправки в закон о защите детей от негативного влияния информации, решив, таким образом, чтобы поставщики Интернет-услуг, должны будут предоставить пользователям возможность установки приложений для фильтра информации и данных, которые могут негативно повлиять на детей.

"Родители смогут установить данные приложения и защитить детей в виртуальной среде. Вместе с тем, операторы должны будут создать на своих web —страницах специальные разделы, посвященные информации о безопасности в сети", — отметили в пресс-службе правительстве.

Подобные меры, как отметили в кабмине, разработаны в соответствии с планом действий по продвижению безопасности в Интернете детей и подростков на 2017-2020 годы.

Насилие
© PIXABAY / Pexels
Детское порно в Молдове: факты, от которых бросает в дрожь

По данным опроса "Безопасность детей в Интернете", проведенного Центром исследований и консультаций SocioPolis, основными проблемами в Интернете является взлом пароля в соцсетях — каждый пятый ребенок в возрасте от 12 до 15 лет сталкивался с этой проблемой. При этом 18,6% детей были заблокированы в группах в соцсетях, а 16,3% несовершеннолетних пользователей непроизвольно открыли или просмотрели изображения сексуального характера.

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Рисками, которым подвержены подростки в сети, считается и то, что треть из них ищет себе друзей в онлайн-среде, еще 30% покупают вещи в виртуальных магазинах, а 13% — приобретают онлайн-игры.

"Многие дети даже не знают о рисках в виртуальной среде. В настоящее время некоторые поставщики Интернет-услуг в нашей стране уже обеспечивают по просьбе абонентов доступ к приложениям, защищающим детей в онлайн-пространстве", — отметили в правительстве.

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Теги:
онлайн-покупки, безопаность, порно, Интернет, риски, защита, дети, Молдова
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