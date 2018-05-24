Ярмарка рабочих мест предлагает более двух тысяч вакансий в Молдове

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. На прошедшей в Кишиневе ярмарке рабочих мест и форуме профессий около 60 работодателей предложили более двух тысяч вакансий для молодежи.

© Sputnik / Ilya Pitalev Граждане РМ против дилеммы «пенсия или работа»

Наиболее востребованы специалисты в области информационных технологий (операторы ПК, программисты), также ищут бухгалтеров, менеджеров и специалистов в сфере легкой промышленности, торговле и охране.

На открытии мероприятия министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь отметила, что будущее нашей страны — это молодежь, поэтому повышение занятости на рынке труда остается в приоритете.

"Получение рабочего места зависит от профессионализма человека, а также и от выбора профессии. Поэтому наши действия сконцентрированы на правильном информировании о профессиях, чтобы молодежь выбрала себе наиболее подходящую. Помимо этого, мы трудимся над созданием новых рабочих мест и трудоустройством всех безработных", — заявила Чеботарь.

Она добавила, что в 2017 году было создано 60 тысяч вакансий, а с начала этого года уже трудоустроили более пяти тысяч человек, около трех тысяч из них получили работу в сельской местности.

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Гостям мероприятия была предоставлена возможность поговорить напрямую с некоторыми работодателями и получить консультацию по действующему трудовому кодексу.

На сайте Агентства занятости населения представлено более 15 тысяч вакансий, из них более шести тысяч в Кишиневе. В период с 23 по 31 мая на сайте проходит онлайн ярмарка вакансий, где представлено около четырех тысяч рабочих мест от более чем 150 работодателей. Наиболее востребованы специалисты по производству электропроводки, сварщики, слесари, плотники, реализаторы, водители, кондитеры, пекари, монтажники, портные, архитекторы, дизайнеры и специалисты по рекламе.