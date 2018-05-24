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ЦИК Приднестровья

Когда в Приднестровье появятся молодежные избирательные комиссии

© Sputnik / Ляхова Ирина
Общество
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Молодежные избирательные комиссии, которые намереваются сформировать в Приднестровье, исходя из российского опыта, призваны повысить доверие к избирательным процедурам в регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Молодежные избирательные комиссии (МИК) в Приднестровье планируется сформировать уже в октябре 2018 года. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Елена Городецкая. 

Голосование на выборах России в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
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Центризбирком Приднестровья разработал проект положения о Молодежных избирательных комиссиях Приднестровья. Согласно ему, МИК предполагается сформировать при территориальных избирательных комиссиях районов, городов, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами Приднестровья, а также при ЦИКе. А количественный состав одной МИК планируется определить в пределах от 15 до 23 членов, обладающих активным избирательным правом.

Как писал Sputnik ранее, с законодательной инициативой в начале января выступил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Ее поддержали парламентарии. В пояснительной записке отмечается, что создание молодежных избирательных комиссий позволит расширить инструментарий общественного контроля и повысить доверие к избирательным процедурам в Приднестровье.

Молодежные избирательные комиссии будут призваны содействовать избирательным комиссиям в организации выборов и референдумов на территории Приднестровья, а также повышать электоральную правовую культуру молодежи. 

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Принцип формирования молодежных избирательных комиссий почерпнули из российского опыта. Начиная с 2014 года, они существуют в 59 субъектах Российской Федерации.

В рамках предварительного обсуждения Центральная избирательная комиссия направила разработанный проект положения о МИК в Законодательное собрание, советы народных депутатов городов и районов и Общественную палату.

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Теги:
молодежные избирательные комиссии, ЦИК Приднестровья, Елена Городецкая, Общество
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