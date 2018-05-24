Кишинев - в "пробках": какие улицы следует объезжать

Служба InfoTrafic сообщила, что в столице в четверг с утра вновь образовались пробки.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Пробки, похоже, окончательно становятся "фирменной фишкой" молдавской столицы. Нервы, опоздания, частый взгляд на наручные часы — характерные "симптомы" многих кишиневских водителей и пассажиров общественного транспорта, которые волею судьбы должны десятками минут простаивать в "автоочередях". Представляем список улиц, где наиболее затруднено движение транспорта:

Буюканы:

— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.

— ул. В. Лупу, на участке улиц Конституцией и ул.К. Стере.

— ул. М. Витязул, на участке улиц: М. Дософтей — Албишоара.

Центр:

— бул. Ю. Гагарина по направлению к кольцевой: Албишоара — Д. Кантемир.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: большие пробки - рукотворное созидание маленьких улочек

— ул. Миорица по направлению к ул. Гренобле.

— Хынчештское шоссе от ул. Сихаструлуй к ул. Миорица.

Ботаника:

— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.

— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ, сегмент ул. Н. Милеску Спэтарул — ул. Мештерул Маноле.

— круговая развязка TUTUN-CTC.

Рышкановка:

— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.

— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу.

— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.