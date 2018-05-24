Чрезвычайная опасность: метеорологи предупредили о новой угрозе

В Молдове опасность сохранится до конца последнего месяца весны – об этом сообщили в Госдидрометеослужбе.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. На большей части Молдовы объявлено предупреждение. Государственная гидрометеорологическая служба в четверг сообщила о действии "желтого кода" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

"С 25 до 31 мая на большей части республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — сказано в сообщении Госгидрометеослужбы.

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Предупреждение действует во всех районах, кроме Бричанского, Окницкого, Единецкого, Дондюшанского, Дрокиевского, Рышканского и Глодянского.

Специалисты предупредили, что в указанный период возможны воспламенения сельскохозяйственных культур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

В связи с этим рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Нельзя разводить огонь на участках земли, покрытых сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности. Также следует ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.