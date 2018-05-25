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Руль. Архивное фото

В Молдове водителей-нарушителей обяжут работать на кладбище или в морге

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Помимо общественно полезных работ, надо пройти антиалкогольную программу, за которую придется заплатить, а без документа о ее прохождении нарушители не смогут восстановить водительские права.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik, Дарья Чернега. Участие в антиалкогольной программе и общественно-полезные работы для пьяных водителей станут обязательными. Раньше осужденный мог возразить и отказаться от труда на благо общества на том или ином объекте. По новым правилам желание нарушителя учитывать не будут, заявил заместитель директора Национального инспектората пробации Геннадий Чебан.

"Места для проведения работ — кладбища и профильные учреждения — больницы, морги, детские дома, интернаты, в которых содержатся инвалиды", — пояснил чиновник.

За рулем автомобиля
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Без документа о прохождении специальной программы нарушители не смогут восстановить водительские права. Участие в программе будет платным. Осужденный за вождение в нетрезвом виде должен заплатить в госказну четыре тысячи леев. За эти деньги он прослушает лекции о вреде пьянства, с ним также будет работать психолог. Новую программу по пробации молдавские специалисты разработали совместно с коллегами из Голландии и Румынии. В тестовом режиме ее прошли 20 осужденных.

"Пилотный проект действовал в течение полугода. Программа показала, что у людей меняются взгляды и поведение. Они осознали тяжесть своего преступления и поняли, что нельзя садиться пьяным за руль", — отметил Чебан.

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Накануне правительство приняло ряд поправок в законодательство, касающихся санкций за нарушение правил дорожного движения, безопасности дорожного движения и за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как пояснил глава МВД страны Александр Жиздан, раньше было возможно, чтобы людей привлекали к административной ответственности, теперь же у них будут изымать водительские права.

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Теги:
общественно-полезные работы, отработка, вождение в нетрезвом виде, пьянство за рулем, морг, кладбище, Национальный инспекторат пробации, Геннадий Чебан, Молдова, Общество
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