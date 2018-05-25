Тушить пожары нужно учиться смолоду - школа выживания в Молдове

Более 130 детей со всей Молдовы попробовали себя в роли пожарных.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Дан старт работе Школы безопасности, летнему лагерю, где более 130 детей будут учиться беречь свою и чужую жизнь.

Проект реализует Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы. Школа безопасности действует на территории лагеря отдыха "Divertis" в Страшенском районе.

В первый день дети попробовали себя в роли пожарных — надели спецодежду и учились навыкам тушения пожаров.

В Школе безопасности дети пробудут до 27 мая. Они примут участие в 10 соревнованиях, и жюри выберет лучших.