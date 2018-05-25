Названа наиболее часто подделываемая леевая купюра: как отличить фальшивку

Берегитесь фальшивок: в полиции рассказали, какие молдавские банкноты подделывают чаще всего, и как определить подлинность денег.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Из чего сделаны деньги, как отличить фальшивку от подлинной купюры, и какая банкнота чаще всего подделывается в Молдове? В Генеральном инспекторате полиции рассказали о рисках, с которыми могут столкнуться жители и гости республики.

"На протяжении 2017 года начаты 57 уголовных дел по факту введения в обращение поддельных банкнот. Критический период появления фальшивых денежных знаков приходится на июнь-июль", — отметили в Генинспекторате.

© Sputnik / Николай Кибич Как распознать фальшивые леевые купюры

В полиции обратили внимание на несколько отличий, которые видны невооруженным глазом, а также некоторые методы проверки денег.

"Если у вас есть какие-либо сомнения относительно некоторых полученных купюр, простой способ проверить, является ли банкнота поддельной или нет — попытаться поцарапать краску с помощью ключа или монеты. Если краска соскабливается, то это один из очевидных признаков того, что банкнота фальшивая. С другой стороны, поддельные банкноты всегда светлее настоящих", — отметили в полиции.

Фальшивые деньги: как в Молдове пытались поддельную валюту сбыть>>>

В полиции назвали самые подделываемые купюры. Фальшивомонетчики по-прежнему предпочитают банкноты в 100 леев. Как проверить "сотню"?

Слева нижний и верхний углы фальшивых банкнот затемнены или совсем черные, а в оригинале — темно-желтого, коричневого цвета (maro). На настоящей купюре область перехода волос и лица Штефана чел Маре немного нечеткая, а на подделке — интенсивная, контрастная. На фальшивых "сотнях" серебряная нить расположена левее и почти находит на портрет Штефана чел Маре, а цифры 100 в центре едва заметна. Также на подделках нет цветных волокон, которые видны на белом поле.

"Проверяйте эти детали. Если у вас возникло подозрение, что к вам попала фальшивая банкнота, то не пытайтесь ею расплатиться, а обратитесь в полицию", — сообщили в инспекторате.