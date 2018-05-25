Сколько потратят на ликвидацию последствий снегопада и града в Молдове

Принято решение о распределении средств на ликвидацию последствий непогоды в период с 2016 по 2018 год.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий различных ЧП и внештатных ситуаций, имевших место в Молдове.

Средства, а это 3,7 миллиона леев, распределены следующим образом:

— 1,37 миллиона леев на ликвидацию последствий града, выпавшего 21 сентября 2017 года в селе Кунича Флорештского района, 2765 листов шифера из материального резерва на ремонт детского сада и другие стройматериалы на восстановление 400 зданий, пострадавших в результате града;

— 77,7 тысячи леев на ликвидацию последствий дождей и града, выпавших в сентябре 2017 года в селе Кобыля Шолданештского района;

— 138,6 тысячи леев на ремонт домов в Шолданештах, где 18-19 июня 2016 года выпал град и прошел ураган;

— 1,9 миллиона леев на ликвидацию в Ботаническом саду Кишинева последствий снегопада апреля 2017 года;

— 93,1 тысячи леев на возмещение расходов МВД, приводившего в порядок дороги и населенные пункты Молдовы после снегопадов в январе 2018 года;

— 125,4 тысячи леев на компенсацию расходов мэрии Кишинева и МВД, помогавшим счистить снег в Бельцах в начале 2018 года.