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Российский паспорт

В Тирасполе обсудили новые возможности оформления гражданства России

© Sputnik /
Общество
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Посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин и глава МВД Приднестровья Руслан Мова обсудили наиболее эффективный способ оформления гражданства России в приднестровском регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. В ближайшей перспективе в Приднестровье запланирован прием заявок на получение российского гражданства в режиме онлайн. Об этом сказал посол России в Молдове Фарит Мухаметшин после встречи с главой МВД Приднестровья Русланом Мова, сообщает пресс-служба приднестровского правоохранительного ведомства. 

"На сегодняшний день мы заканчиваем проработку данного направления. Существуют некоторые технические сложности, в числе которых идентификация личности. Мы обсудили этот вопрос. В течение двух недель завершим разработку инструкции и выступим с официальным заявлением", — подчеркнул дипломат.

По словам Мухаметшина, целью встречи стало обсуждение наиболее эффективного способа оформления гражданства России с точки зрения сроков его ожидания. Как он отметил, по закону, после принятия документов, их оформление должно быть проведено в течение полугода. 

"Ежедневно в среднем мы пропускаем 120-130 человек. Оформить документы для большего количества людей мы просто не в состоянии. Уже на сегодняшний день у нас идет запись на ноябрь будущего года", — пояснил посол России. 

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© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Российский дипломат обратил внимание на то, что большим подспорьем стала помощь, которую с недавнего времени оказывают сотрудники МВД Приднестровья. С 14 мая тем, кто приобретает гражданство России, местные правоохранители помогают с заполнением бланков бесплатно. Между тем, в частных организациях эта услуга обходится минимум в 50 приднестровских рублей (около 3 евро).

"К сожалению, вокруг российского консульства есть несколько пунктов, коммерческих организаций, которые за определенную плату также помогают гражданам в оформлении документов. Нередко качество страдает. Милиционеры идут навстречу людям и устраняют ошибки", — добавил посол Российской Федерации.

Две недели назад силами МВД Приднестровья на территории Консульского пункта Посольства РФ в городе Тирасполь было открыто Бюро по оказанию помощи социально-незащищенной категории приднестровских граждан по заполнению анкет для оформления гражданства РФ на безвозмездной основе. Это пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды всех групп, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и другие льготные категории граждан.

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Теги:
рвп, российское гражданство, программа по переселению, оформление, гражданство, Руслан Мова, Фарит Мухаметшин, Россия, Приднестровье, Общество
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