Пока все спали: захват заложников, взрыв в Канаде и шаткий курс евро

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело после захвата заложников и убийства мужчины в Москве, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

В четверг вооруженный мужчина удерживал в заложниках семью из трех человек в жилом доме на востоке Москвы. Позже стало известно, что злоумышленник ранил одного из заложников, в результате чего тот скончался.

"По факту убийства мужчины и захвата заложников возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в квартире дома по улице Молостовых подозреваемый взял в заложники мужчину и женщину с ребенком", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Андрей Стенин В Москве неизвестный взял в заложники работников фабрики

Сотрудники силовых структур освободили женщину с ребенком. Подозреваемый был госпитализирован в больницу.

По данным российских СМИ, заложников захватил художник Александр Боровой, известный своими вышивками портретов знаменитых людей. У него есть ученики по всему миру и последователи.

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Сообщается, что у художника был конфликт с сыном по поводу жилплощади. В итоге спор разрешился не в его пользу. Боровой захватил в заложники семью, с которой был вынужден делить квартиру.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей, отметили в ведомстве.

Меню с взрывчаткой

В Канаде 15 человек пострадали в результате взрыва, который произошел в одном из ресторанов в городе Миссиссога в провинции Онтарио, сообщает местный портал CityNews.

По данным медиков, трое пострадавших при взрыве в ресторане Bombay Bhel находятся в критическом состоянии. О причинах взрыва не сообщается.

Неожиданные штрафы в Кишиневе

Возможности парковаться близ троллейбусной остановки на столичной улице Каля Ешилор лишились многие водители, уже давно облюбовавшие это место, особенно таксисты.

То, что теперь мест под парковку у парка "Алунелул" им больше не видать, стало ясно, когда в четверг вечером водителей оштрафовали сотрудники полиции. Этот момент процесс запечатлел фотокорреспондент Sputnik Молдова.

Причина столь решительных действий со стороны полиции заключается в том, что теперь в том месте на тротуаре установлена подстанция для подзарядки электробуса — нового для Кишинева вида транспорта. Его в тестовом режиме в эти дни "обкатывают" по маршруту парк "Алунелул" — проспект Штефана чел Маре — проспект Константина Негруцци — проспект Юрия Гагарина.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Открой дверь ногой": как кишиневский троллейбус разваливался на ходу

Первый электробус, купленный мэрией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", называется "Е" — от слова "experimental" (экспериментальный). На конечных станциях пути, по которому двигается электробус, установлены системы подзарядки. Кишинев приобрел пока только один электробус- за 380 тысяч евро. Как отметил во время презентации нового транспорта исполняющий обязанности директора управления электротранспорта Кишинева Дорин Черный, троллейбус, собранный в Кишиневе из белорусских комплектующих, стоит 202 тысячи евро.

Когда евро "шатается"

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на пятницу, 25 мая, и в этот уикенд. Евро продолжает скакать по отношению к молдавскому лею, то наступая, то сдавая позиции. Если в среду евро контратаковал лей, отыграл за сутки 13 банов, а в четверг вернул 9 банов, то в пятницу и в выходные "иностранец" отвоюет у нацвалюты 6 банов и установится на отметке в 19,7119 лея. Стоит отметить, что с начала месяца "европеец" уступил нацвалюте два с лишним процента.

Что касается доллара, то "зеленый" продолжает гнуть свою линию, напирая на лей. В пятницу "американец" будет стоить в 16,8184 лея. Таким образом, за сутки доллар отыграет у нацвалюты еще три бана, а с начала месяца он стал тверже на один с лишним процент.

В наступление перейдут и остальные валюты. Украинская гривна в пятницу и в выходные будет стоить 0,6438 лея, румынский лей — 4,2607 бана, а российский рубль — 0,2743 бана.