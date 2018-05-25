В аэропорту Кишинева снова тушили пожар

За три минуты из самой отдаленной точки аэропорта пожарные прибыли к месту возгорания.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. В Кишиневском международном аэропорту устроили учения пожарных.

© Sputnik / Nicu Goncear Пожарная тревога была объявлена в одном из гипермаркетов Кишинева

Руководство аэропорта и пожарных оценили подготовку на случай возникновения ЧП на взлетно-посадочной полосе.

В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация >>>

Как отмечает пресс-служба аэропорта, пожарно-спасательные расчеты показали хорошие результаты. Не более трех минут понадобилось специалистам, чтобы прибыть из самой отдаленной точки авиагавани на место условного ЧП и приступить к тушению пожара.

Подобные проверки проводятся в аэропорту Кишинева раз в полгода, а отработка отдельных упражнений осуществляется раз в три месяца.