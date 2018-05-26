Паразиты объявили войну, или Что делать, если обнаружили на себе клеща

Как обезопасить себя от клещей и что делать, если укуса паразита не удалось избежать.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik, Милена Леоненкова. Ежегодно в Кишиневе заражаются болезнью Лайма от 10 до 15 человек. Причина — укусы клещей. Об этом предупреждают медики.

© Sputnik / Вадим Анцупов Паника в социальных сетях: клещи зимуют на елках

Как рассказала в интервью Sputnik заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова, около 60% клещей в Молдове являются носителями инфекции боррелиоза (болезнь Лайма).

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Клинические проявления заражения могут начаться в течение трех недель с момента укуса. В Молдове можно встретить и энцефалитных клещей, которые как известно являются одними из самых опасных. Но в республике, к счастью, не было ни одного зарегистрированного случая заражения энцефалитом.

Почему мы вспомнили об этих кусачих насекомых? Все просто: паразиты открыли свой "сезон охоты" на нас, двуногих. А если без шуток, то стоит задумается о мерах предосторожности.

Находясь на природе, особенно в лесу, нужно соблюдать обязательные меры предосторожности:

• Носить головной убор;

• Кофту или рубашку заправлять внутрь брюк;

• Носить одежду закрывающую большую часть тела;

• После прогулки осматривать себя, на наличие клещей;

• Принять душ сразу же после прихода домой;

• Использовать репелленты (спрей или крем) для отпугивания любых видов насекомых, приобрести которые можно в любой аптеки. В среднем стоимость от 5 до 20 леев.

Что делать если клещ все-таки укусил?

Первым делом нужно в срочном порядке обратиться к врачу. Чем дольше паразит находится в теле, тем выше вероятность передачи болезней. В случаи позднего обнаружения клеща (если клещ был на коже дольше 72 часов) следует пройти профилактику антибиотиком в ближайшие 3-5 дней.

Антибиотики должен прописывать только врач. Ни в коем случаи не стоит заниматься самолечением и тем более изыманием клеща. Далеко не каждый человек это умеет делать и есть большой риск не полного изымания клеща и дальнейшей инфекции.

Так же в случаи появления раздражения на коже-мигрирующая эритема (красное кольцо с бледным центром, напоминающее мишень) следует обратиться к инфекционисту, который назначит длительный курс антибиотиков (от 2 недель до 2 месяцев), во избежание развития какой-либо болезни.

Неприятный опыт

Молодая жительница Кишинева Елена Крецу рассказала корреспонденту Sputnik о последствиях укуса "маленького паразита". Девушка решила избавиться от него сама, но неудачно извлекла недруга. Половинка насекомого осталась в ранке. И лишь спустя несколько дней пострадавшая обратилась к медикам.

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Врач объяснила девушке, что инородное тело придется извлечь хирургическим путем, заверив ее, что это безболезненная процедура, после которой не останется и следа.

"Узнать подробности об операции на тот момент даже не пришло в голову. Единственная мысль, которая была — избавиться от останков паразита как можно скорее", — вспоминает Елена.

Забеспокоилась наша героиня только тогда, когда врачи достали лезвия.

"Обработав рану антисептиками, медсестра начала шкрябать ее лезвием. Ощущения, надо сказать, далеко не из приятных. Под конец процедуры рану еще раз обработали и приклеили на нее пластырь с бинтом", — рассказала Елена, добавив, что операцией она осталась крайне недовольна, так как при заживании полученной раны, на месте образовался шрам. Пусть и небольшой, но все же не лучшее украшение для молодой девушки.

"С тех пор никогда не извлекаю клещей самостоятельно и проблем больше не было. Шрам прошел спустя два года", — извлекла для себя урок наша героиня.

© Sputnik / Константин Чалабов Исследование клещей в паразитологической лаборатории

Где сдать анализ на боррелиоз в Молдове?

• Инфекционная больница Тома Чорбэ, секция № 7, ул. Штефан чел Маре, 163.

Телефон:0 22 24-21-88.

• Республиканский дерматовенерологический диспансер, ул. Костюжень, 5/1.

Телефон:0 22 79-41-19.

• Муниципальный кожно-венерологический диспансер, ул. Колумна, 47.

Телефон: 0 22 27-05-25.

• Национальный центр общественного здоровья (Санэпидем-станция) ул. Г. Асаки 67, 5 Телефон 0 22 57-46-25.

Стоимость анализа в государственных учреждениях от 70 — до 90 леев, в частных от 200-300 леев.

Анализ включает в себя проверку крови на инфекцию, взятую с вены.