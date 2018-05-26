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Паразиты объявили войну, или Что делать, если обнаружили на себе клеща

© RIA Novosti . Vladimir Vyatkin
Общество
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Как обезопасить себя от клещей и что делать, если укуса паразита не удалось избежать.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik, Милена Леоненкова. Ежегодно в Кишиневе заражаются болезнью Лайма от 10 до 15 человек. Причина — укусы клещей. Об этом предупреждают медики.

Ветка елки
© Sputnik / Вадим Анцупов
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Как рассказала в интервью Sputnik заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова, около 60% клещей в Молдове являются носителями инфекции боррелиоза (болезнь Лайма).

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Клинические проявления заражения могут начаться в течение трех недель с момента укуса. В Молдове можно встретить и энцефалитных клещей, которые как известно являются одними из самых опасных. Но в республике, к счастью, не было ни одного зарегистрированного случая заражения энцефалитом.

Почему мы вспомнили об этих кусачих насекомых? Все просто: паразиты открыли свой "сезон охоты" на нас, двуногих. А если без шуток, то стоит задумается о мерах предосторожности.

Находясь на природе, особенно в лесу, нужно соблюдать обязательные меры предосторожности:
• Носить головной убор;

• Кофту или рубашку заправлять внутрь брюк;

• Носить одежду закрывающую большую часть тела;

• После прогулки осматривать себя, на наличие клещей;

• Принять душ сразу же после прихода домой;

• Использовать репелленты (спрей или крем) для отпугивания любых видов насекомых, приобрести которые можно в любой аптеки. В среднем стоимость от 5 до 20 леев.

Что делать если клещ все-таки укусил?

Первым делом нужно в срочном порядке обратиться к врачу. Чем дольше паразит находится в теле, тем выше вероятность передачи болезней. В случаи позднего обнаружения клеща (если клещ был на коже дольше 72 часов) следует пройти профилактику антибиотиком в ближайшие 3-5 дней.

Исследование клещей в паразитологической лаборатории
© Sputnik / Константин Чалабов
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Антибиотики должен прописывать только врач. Ни в коем случаи не стоит заниматься самолечением и тем более изыманием клеща. Далеко не каждый человек это умеет делать и есть большой риск не полного изымания клеща и дальнейшей инфекции.

Так же в случаи появления раздражения на коже-мигрирующая эритема (красное кольцо с бледным центром, напоминающее мишень) следует обратиться к инфекционисту, который назначит длительный курс антибиотиков (от 2 недель до 2 месяцев), во избежание развития какой-либо болезни.

Неприятный опыт

Молодая жительница Кишинева Елена Крецу рассказала корреспонденту Sputnik о последствиях укуса "маленького паразита". Девушка решила избавиться от него сама, но неудачно извлекла недруга. Половинка насекомого осталась в ранке. И лишь спустя несколько дней пострадавшая обратилась к медикам.

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Врач объяснила девушке, что инородное тело придется извлечь хирургическим путем, заверив ее, что это безболезненная процедура, после которой не останется и следа.

"Узнать подробности об операции на тот момент даже не пришло в голову. Единственная мысль, которая была — избавиться от останков паразита как можно скорее", — вспоминает Елена.

Забеспокоилась наша героиня только тогда, когда врачи достали лезвия.

Галина Карганова
© Photo: s-vfu.ru
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"Обработав рану антисептиками, медсестра начала шкрябать ее лезвием. Ощущения, надо сказать, далеко не из приятных. Под конец процедуры рану еще раз обработали и приклеили на нее пластырь с бинтом", — рассказала Елена, добавив, что операцией она осталась крайне недовольна, так как при заживании полученной раны, на месте образовался шрам. Пусть и небольшой, но все же не лучшее украшение для молодой девушки.

"С тех пор никогда не извлекаю клещей самостоятельно и проблем больше не было. Шрам прошел спустя два года", — извлекла для себя урок наша героиня.

Исследование клещей в паразитологической лаборатории
© Sputnik / Константин Чалабов
Исследование клещей в паразитологической лаборатории

Где сдать анализ на боррелиоз в Молдове?

• Инфекционная больница Тома Чорбэ, секция № 7, ул. Штефан чел Маре, 163.
Телефон:0 22 24-21-88.

• Республиканский дерматовенерологический диспансер, ул. Костюжень, 5/1.
Телефон:0 22 79-41-19.

• Муниципальный кожно-венерологический диспансер, ул. Колумна, 47.
Телефон: 0 22 27-05-25.

• Национальный центр общественного здоровья (Санэпидем-станция) ул. Г. Асаки 67, 5 Телефон 0 22 57-46-25.

Стоимость анализа в государственных учреждениях от 70 — до 90 леев, в частных от 200-300 леев.
Анализ включает в себя проверку крови на инфекцию, взятую с вены.

Теги:
здоровье, лето, клещи
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