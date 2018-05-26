Через Молдову без остановки будут ездить два украинских поезда

Украина хочет вернуться к прошловековой практике движения поездов через наш регион.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Министерство инфраструктуры Украины предлагает сократить путь поездов из Одессы и Киева в Черновцы, а также уменьшить время их следования.

Для этого в Киеве пробуют пролоббировать идею о прохождении этих составов через территорию Молдовы, но без остановок там, сообщил украинским журналистам замминистра инфраструктуры этой страны Виктор Довгань.

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Он отметил, что у Черновцов, несмотря на значительный туристический потенциал региона, нет нормального сообщения с Киевом и Одессой, так как вот уже почти 20 лет Черновцы-Одесса едет 16 часов, делая большой "крюк". А из Черновцов в Киев состав следует почти 12 часов.

"Необходимо подготовить проект сокращения времени прохождения поезда "Черновцы-Одесса", восстановления сквозного движения от станции "Могилев-Подольский" до станции "Черновцы" с безостановочным прохождением двух отрезков на территории Молдовы", — подчеркнул Довгань.

По его словам, сквозное движение через Молдову сэкономит украинским поездам около 300 километров и минимум четыре часа.

"Мы разгрузим львовское направление, появятся транспортные потоки через четыре области Украины", — заключил Довгань.