В День защиты детей Кишинев будет полон сюрпризов

По всему городу первого июня состоятся праздничные мероприятия для детей.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. К международному Дню защиты детей приурочены многие мероприятия для самых маленьких жителей Кишинева и гостей столицы.

© Sputnik / Nicu Goncear Жилые дома и детский сад в селе Бульбоака трещат по швам

Первого июня на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын 4/6, будут выступать детские художественные коллективы, сообщают молдавские СМИ.

В 10.00 в центре города, в Сквере Кафедрального собора, начнется концерт духового оркестра и культурно-спортивная программа для детей — фэйс пэйнтинг (живопись на лице), рисование на асфальте, караоке, дискотека для детей, лотереи, веселые шоу, представления для участников программы, веселые игры и соревнования.

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В Парке имени Штефана Великого в то же время будет проходить художественная программа для детей, с участием учащихся Республиканского центра для детей и юношества ARTICO.

В 11.00 вв центре Moldexpo начнется культурно-художественное представление с участием художественных коллективов и популярных артисты Ауры, Джорджеты Войнован и других.

Вечером, в 18.00, в Зеленом театре состоится концерт National Youth Orchestra.