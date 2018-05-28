Много ли в Молдове миллионеров: сколько лет самому молодому из них

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. В Молдове выросло число миллионеров. Такие данные приводит Государственная налоговая служба страны.

"Растет число лиц, доходы которых превысили миллион леев. Налоговая служба зарегистрировала тысячу 792 человека в сравнении с тысячей 549 в 2016 году. Из общего числа лиц, чей доход составил более миллиона леев, декларацию о подоходном налоге подали 537 человек", — отметили в налоговой.

Согласно статистике, мужчин-миллионеров в Молдове в три раза больше, чем женщин. Доход от одного до трех миллионов леев в 2017 году получил 461 человек, а это на треть больше, чем годом ранее. От трех до шести миллионов заработали 46 граждан, а от шести до одиннадцати миллионов — 22 человека, что в пределах показателей предыдущего года. Число тех, кто разбогател на сумму свыше одиннадцати миллионов, также увеличилось и достигло восьми человек.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове законно "раздевают" и без того бедный народ

Что любопытно, самому молодому миллионеру 24 года, самому старшему — 80.

В тоже время Налоговая идентифицировала тысячу 255 физлиц, которые получили доходы на сумму свыше миллиона леев в форме дивидендов, роялти, сдачи в аренду продажи сельскохозяйственной продукции. А это также на 11% превышает показатели предыдущего года.

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По данным Государственной налоговой службы, в 2017 году 1,2 миллиона граждан Молдовы получили налогооблагаемый доход в сумме 53,72 миллиарда леев (+25,4% по сравнению с предыдущим годом), из которых был удержан или выплачен подоходный налог в сумме 4,19 миллиарда леев.