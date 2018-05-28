Видеофакт: на юге Молдовы государству нанесен многомиллионный ущерб

Строительная компания ограбила государство на большую сумму, проставляя в официальные документы совсем не те цифры, считают прокуроры.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Трое человек — мэр села Киоселия Русэ Комратского района, руководитель столичного инженерно-строительного предприятия и его брат, прораб одной из строек, — были задержаны в понедельник.

© Flickr / Ministerio TIC Colombia Цена наивности: кишиневец "купился" на объявлении мошенника в сети

По данным пресс-службы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, были проведены обыски в зданиях примэрий четырех населенных пунктов юга Молдовы с целью поиска ряда документов.

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Задержанных обвиняют в незаконной растрате денег из экологического фонда страны. Оказалось, что строительная компания, о которой идет речь, в 2016 году выиграла аж пять публичных аукционов, которые провели сельские мэрии. Были подписаны контракты на строительные работы общей суммой в 41 миллион леев. Речь идет о прокладке систем канализации, водопроводов, о строительстве водонапорных и очистных станций. На эти работы были выделены деньги из экологического фонда, и следствие считает, что из общего объема средств на совершенно сторонние цели было потрачено 7,23 миллиона леев. Просто, полагают прокуроры, в документы были вписаны совсем не те цифры.

Следствие продолжается.