Русский язык в Молдове: пойдет ли КС против Конституции

В Конституции Молдовы прописано право каждого говорить на том языке, которым он владеет - на что будет опираться КС, если решит отменить особый статус русского языка, задается вопросом экс-глава этой структуры Дмитрий Пулбере.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Закон о функционировании языков в Молдове, принятый в 1989 году, один из самых демократичных в Европе, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере.

Во вторник, 29 мая, Конституционный суд рассмотрит требование депутатов-либералов отменить законы, регламентирующие статус русского языка, как средства межнационального общения.

Русская кровь короля Михая I >>>

Один из аргументов членов либеральной партии, последовательных противников "великого и могучего", заключается в том, что украинцев или гагаузов в Молдове проживает больше, чем этнических русских, поэтому языком межнационального общения, по их мнению, должен быть не русский.

"Я в свое время работал на юге Молдовы, там проживают в основном гагаузы и болгары. Гагаузы между собой общаются на гагаузском, с болгарами общаются на гагаузском или болгарском, если знают. А если не знают — то единственное спасение — это русский язык для общения с другими нациями", — сказал эксперт.

Статус русского языка, как языка межнационального общения, регламентирует, в первую очередь, Закон о функционировании языков (в частности, третья его статья), принятый в 1989 году и действующий до сих пор. Этот документ, где закреплена особая в нашей стране роль русского языка, весьма удачен, подчеркнул Пулбере.

"Практически все национальности, в своей массе, знают русский язык, поэтому он очень удобен для общения среди граждан, населяющих Молдову. Причем, это первый в странах Европы документ подобного рода, где отражен столь демократичный подход к применению языков в рамках государства. Многие страны Запада — Канада, Австрия, Бельгия и т.д. — также сегодня располагают достаточно прогрессивным законодательством в языковой сфере. У нас, в Молдове, очень хороший закон, но, к сожалению, он у нас часто нарушается", — объяснил Пулбере.

Пулбере: почему именно русский должен быть языком межнационального общения >>>

Он полагает, что либералы пытаются претворить в жизнь свою инициативу об отмене законодательных норм, дающих особый статус русскому языку, для того, чтобы отвлечь внимание общества от насущных проблем. Помимо этого, добавил собеседник, уже давно подмечено, что либералам всегда мешало все, что связано с русским языком в Молдове.

Но, между прочим, напомнил Пулбере, именно Закон о функционировании языков несколько снял напряженность, царившую в 1989 году в Молдове.

"Многие помнят, какие тогда происходили события. Этот закон многих тогда успокоил. Кстати, документ продолжает действовать по сей день в практически не измененном виде. Были некоторые поправки в течение этого времени, но сути они не меняли", — сказал экс-глава КС.

Он подчеркнул, что Конституция своей 13-й статьей гарантирует право граждан Молдовы разговаривать на том языке, которым они владеют.

Румынский бизнесмен: русские хотят торговать с нами, а не воевать >>>

"Только представьте себе, что будет в случае, если КС признает неконституционными положения о русском языке. Да и на что судьи КС в своем решении будут опираться, если именно в Конституции значится право каждого говорить на родном языке", — заключил Пулбере.