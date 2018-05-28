Новые правила: в Кишиневе такси можно будет найти только в спецместах

Примэрия Кишинева предпримет еще одну попытку навести порядок с парковочными местами в столице.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Для таксистов, которые работают в Кишиневе, оборудуют специальные парковочные зоны. В случае успеха проекта автомобили перестанут занимать место на стихийных стоянках возле остановок общественного транспорта, на перекрестках и тротуарах. Такой проект, разработанный одной из неправительственных организаций, намерена внедрить в столице примэрия Кишинева.

Исполняющий обязанности генерального примара Руслан Кодряну заявил, что проект предусматривает оборудование 25 стоянок такси. На первом этапе проекта в Кишиневе планируется открыть пять таких стоянок, места их размещения будут определены примэрией совместно с полицией. По результатам их работы будут оцениваться перспективы для открытия остальных 20 парковочных зон.

© Sputnik / Rodion Proca Кожокару: после подорожания проезда в такси, легче пересесть на велосипеды

"Это инициатива одной из ассоциаций, которая заботится о качестве услуг, которые такси оказывают пассажирам. Такси не должны стоять на бордюрах или на остановках. Мы выступили с пилотным проектом, и думаю, что это хороший проект, который будет реализован в духе сотрудничества и четко определит места для стоянок такси", — заявил Кодряну.

Почему за поездку в кишиневских такси придется платить больше>>>

Начальник муниципального управления транспорта и путей сообщения Виталие Бутучел сообщил, что оборудование стоянок не потребует дополнительных расходов.

"Эти зоны будут обозначены дорожными указателями. В случае необходимости, нанесем и соответствующую дорожную разметку", — сказал Бутучел.

Работы по оборудованию стоянок такси должны начаться в Кишиневе в ближайшее время.