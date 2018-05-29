Что будет с русским языком в Молдове

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Конституционный суд рассмотрит запрос депутатов-либералов о признании неконституционным положения о статусе русского языка в Молдове.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов Русский язык вошел в список самых изучаемых в Европе

Либеральная партия считает, что русский язык должен лишиться статуса языка межнационального общения в республике. В своем обращении либералы отметили, что закон о функционировании языков был принял в других исторических реалиях, когда еще существовал СССР, обладающий особым статусом русский язык, по утверждению ЛП, "конкурирует" с государственным.

Статус русского языка, как языка межнационального общения, регламентирует, в первую очередь, закон "О функционировании языков" (в частности, третья его статья), принятый в 1989 году и действующий до сих пор.

Закон о функционировании языков в Молдове один из самых демократичных в Европе, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере.

"Практически все национальности в своей массе знают русский язык, поэтому он очень удобен для общения среди граждан, населяющих Молдову. Причем, это первый в странах Европы документ подобного рода, где отражен столь демократичный подход к применению языков в рамках государства. Многие страны Запада — Канада, Австрия, Бельгия и т.д. — также сегодня располагают достаточно прогрессивным законодательством в языковой сфере. У нас, в Молдове, очень хороший закон, но, к сожалению, он у нас часто нарушается", — объяснил Пулбере.

Он подчеркнул, что Конституция своей 13-й статьей гарантирует право граждан Молдовы разговаривать на том языке, которым они владеют.