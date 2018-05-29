КС перенес рассмотрение вопроса о русском языке

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Намеченное на вторник заседание Конституционного суда в связи с запросом Либеральной партии о конституционности статуса русского языка как средства межнационального общения перенесено на четвертое июня.

"Заседание по вопросу о положении русского языка в законодательстве Республики Молдова перенесено на четвертое июня. Начало в 14.00", — сообщили корреспонденту Sputnik во вторник в пресс-службе КС.

Русский язык в правовом поле Молдовы: почему нам необходимо двуязычие>>>

Депутаты парламента от Либеральной партии зарегистрировали в январе 2018 года запрос о рассмотрении конституционности ряда положений законов "О действии языков", "О способе публикации и вступлении в силу официальных документов", "О принятии регламента парламента" и других.