Цены взлетают еще выше: новая волна подорожаний в Молдове

Платить придется еще больше – кто на этот раз расстанется с большей суммой денег?

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. С 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены, как на бензин, так и на дизтопливо, взлетели. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

По информации ведомства, литр бензина АИ-95 будет стоить 19 леев 79 банов вместо 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов.

Что говорит закон?

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

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В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.