Цены взлетают еще выше: новая волна подорожаний в Молдове

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. С 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены, как на бензин, так и на дизтопливо, взлетели. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
По информации ведомства, литр бензина АИ-95 будет стоить 19 леев 79 банов вместо 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов.
Что говорит закон?
Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.
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В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.
Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.