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Село, архивное фото.

Села Молдовы: без воды и канализации, зато с мечтой о европейском будущем

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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"Впереди планеты всей": четверть молдавских сел не обеспечены системами водоснабжения и канализации.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Это официальная статистика — около четверти сел Молдовы не подключено к системам водоснабжения и канализации.

По данным Национального бюро статистики республики, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом количество систем водоснабжения увеличилось на 33 единицы. Таким образом, на территории всей страны действует 1 тысяча 214 подобных установок. Из их общего числа в течение года работали 1 тысяча 150 систем или 94,7 процента. В то же время было восстановлено 26 водопроводов, большая часть из которых — в сельской местности.

"На данный момент в стране подключены к системам водоснабжения 52 муниципия и города, а также 708 сел, что составляет 45,3 процента населенных пунктов республики. Порядка 23 процентов сел Молдовы не имеют доступа к системам водоснабжения и канализации, а многие действующие установки изношены", — отмечено в отчете Нацбюростатистики.

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К слову, каждый год сеть водопроводов расширяется на пять-шесть километров. За 2017 год к системе водоснабжения подключили 66 населенных пунктов.

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Согласно статистике, лучше всего подобными установками обеспечены муниципий Кишинев (на 85,7 процента) и АТО Гагаузия (на 78,1 процента), а менее всего — населенные пункты на севере республики (на 35,5 процента).

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Теги:
село, канализация, водоснабжение, евроинтеграция, статистика, Молдова, Общество
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