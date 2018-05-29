Сколько стоят бюллетени второго тура выборов Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Центральная типография начала во вторник с 9.00 печать избирательные бюллетени для второго тура выборов мэра Кишинева.
По данным пресс-службы ЦИК, в Кишиневе будет отпечатано 634 547 бюллетеней, из которых 408 080 — на государственном языке и 226 467 — на русском.
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Длина бюллетеня составляет 140 миллиметров, ширина — 120 миллиметров.
Общая стоимость печати бюллетеней — 106 тысяч 600 леев.
Второй тур досрочных выборов кишиневского градоначальника состоится 3 июня. В нем примут участие социалист Ион Чебан и лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.